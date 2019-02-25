У зоні ООС відбулись тренування військових на БМП

“Військовослужбовці однієї з бригад, що виконує завдання у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“, провели тренування з механіками-водіями та операторами-навідниками бойових машин піхоти БМП-1”, — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, на одному з аеродромів у районі проведення операції Об’єднаних сил відбулося практичне тренування сил і засобів протиповітряної оборони летовища.