На спортивній базі Міноборони проходять лижні тренування
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. На спортивно-навчальній базі Міністерства оборони України "Тисовець" проходять лижні тренування. Про це повідомляє УНН з посиланням на Армія FM.
Так, на базі "Тисовець" до 23 лютого тренуються 20 першокурсників Навчально-наукового інституту фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.
Повідомляється, що лижна підготовка займає все більше часу в програмі фізичних тренувань курсантів усіх спеціальностей сухопутних військ. Курсантів вчать стріляти на лижах стоячи та лежачи, швидко знімати та вдягати спорядження, регулярно влаштовуються 5-кілометрові змагання.
Крім того, лижна підготовка є частиною підготовки у країнах НАТО – лижні гірські марші, з ночівлею в горах, влаштовують для спецпризначенців в Швеції, Норвегії.
Такий натівський досвід включений до курсу виживання, який проходять бійці в рамках програми "Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна" (JMTG-U) на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки (МЦМБ).
Іноземні інструктори демонструють та вчать, як діяти в екстремальних ситуаціях – пірнають в льодову ополонку в лижах та з лижними палками, та вибираються звідти.
Нагадаємо, українські військові провели масштабні танкові навчання.
Як повідомляв УНН, Україна планує допусти іноземних військових до шести навчань на своїй території.