Україна планує допусти іноземних військових до шести навчань на своїй території

Пропонується, допустити у 2019 році на територію України для участі у багатонаціональних навчаннях у рамках військового співробітництва підрозділи збройних сил іноземних держав:

Сполучених Штатів Америки, інших держав – членів НАТО та держав – учасниць програми "Партнерство заради миру" (до 3000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 6 літаків і вертольотів) на строк до 365 діб у січні – грудні 2019 року в рамках багатонаціонального навчання з підготовки підрозділів збройних сил;

Сполучених Штатів Америки, інших держав – членів НАТО та держав – учасниць програми "Партнерство заради миру" (до 2000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 13 літаків і вертольотів) на строк до 25 діб у червні – жовтні 2019 року в рамках українсько-американського навчання "Репід Трайдент – 2019";

Сполучених Штатів Америки, інших держав – членів НАТО, держав – учасниць програми "Партнерство заради миру" (до 2000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 15 кораблів (катерів та суден), до 2 підводних човнів, до 16 літаків і вертольотів, до 60 одиниць колісної техніки) на строк до 20 діб у червні – вересні 2019 року в рамках українсько-американського навчання "Сі Бриз – 2019";

Румунії (до 200 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 9 кораблів (катерів та суден), до 2 вертольотів) на строк до 10 діб у квітні – листопаді 2019 року в рамках українсько-румунського навчання "Ріверайн – 2019";

держав – членів НАТО та держав – учасниць програми "Партнерство заради миру" (до 350 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою) на строк до 14 діб у липні – грудні 2019 року в рамках багатонаціонального навчання "Кленова Арка – 2019";

Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії (до 300 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою) на строк до 16 діб у серпні – жовтні 2019 року в рамках українсько-британського навчання "Воріер Вотчер – 2019".

В свою чергу українські військові, відповідно до проекту, будуть брати участь у 19 військових навчання за межами України.

Всього на проведення багатонаціональних військових навчань в Україні та за її межами планується витратити 40 220,1 тис. гривень.