Украина планирует допусти иностранных военных до шести учений на своей территории

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 59164 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 129528 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 124951 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117816 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141418 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145271 просмотра

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КИЕВ. 19 февраля. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован проект закона "Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных учениях", которым предлагается допустить иностранные войска на территорию Украины, сообщает УНН.

Предлагается, допустить в 2019 году на территорию Украины для участия в многонациональных учениях в рамках военного сотрудничества подразделения вооруженных сил иностранных государств:

Соединенных Штатов Америки, других государств - членов НАТО и государств - участников программы "Партнерство ради мира" (до 3000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 6 самолетов и вертолетов) сроком до 365 дней в январе - декабре 2019 году в рамках многонациональных учений по подготовке подразделений вооруженных сил;

Соединенных Штатов Америки, других государств - членов НАТО и государств - участников программы "Партнерство ради мира" (до 2000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 13 самолетов и вертолетов) сроком до 25 суток в июне - октябре 2019 году в рамках украинско американских учений "Репид Трайдент - 2019";

Соединенных Штатов Америки, других государств - членов НАТО, стран - участниц программы "Партнерство ради мира" (до 2000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 15 кораблей (катеров и судов), до 2 подводных лодок, до 16 самолетов и вертолетов, до 60 единиц колесной техники) сроком до 20 суток в июне - сентябре 2019 года в рамках украинского-американских учений "Си Бриз - 2019";

Румынии (до 200 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 9 кораблей (катеров и судов), до 2 вертолетов) сроком до 10 суток в апреле - ноябре 2019 года в рамках украинского-румынского обучения "Риверайна - 2019";

государств - членов НАТО и государств - участников программы "Партнерство ради мира" (до 350 военнослужащих с вооружением и военной техникой) сроком до 14 суток в июле - декабре 2019 года в рамках многонациональных учений "Кленовая Арка - 2019";

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (до 300 военнослужащих с вооружением и военной техникой) сроком до 16 суток в августе - октябре 2019 года в рамках украинского-британского учения "Вориер Вотчер - 2019".

В свою очередь украинские военные, согласно проекту, будут участвовать в 19 военных учения за пределами Украины.

Всего на проведение многонациональных военных учений в Украине и за ее пределами планируется потратить 40 220,1 тыс. гривен.

Украинские Национальные Новости

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