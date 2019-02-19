Украина планирует допусти иностранных военных до шести учений на своей территории

Предлагается, допустить в 2019 году на территорию Украины для участия в многонациональных учениях в рамках военного сотрудничества подразделения вооруженных сил иностранных государств:

Соединенных Штатов Америки, других государств - членов НАТО и государств - участников программы "Партнерство ради мира" (до 3000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 6 самолетов и вертолетов) сроком до 365 дней в январе - декабре 2019 году в рамках многонациональных учений по подготовке подразделений вооруженных сил;

Соединенных Штатов Америки, других государств - членов НАТО и государств - участников программы "Партнерство ради мира" (до 2000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 13 самолетов и вертолетов) сроком до 25 суток в июне - октябре 2019 году в рамках украинско американских учений "Репид Трайдент - 2019";

Соединенных Штатов Америки, других государств - членов НАТО, стран - участниц программы "Партнерство ради мира" (до 2000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 15 кораблей (катеров и судов), до 2 подводных лодок, до 16 самолетов и вертолетов, до 60 единиц колесной техники) сроком до 20 суток в июне - сентябре 2019 года в рамках украинского-американских учений "Си Бриз - 2019";

Румынии (до 200 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 9 кораблей (катеров и судов), до 2 вертолетов) сроком до 10 суток в апреле - ноябре 2019 года в рамках украинского-румынского обучения "Риверайна - 2019";

государств - членов НАТО и государств - участников программы "Партнерство ради мира" (до 350 военнослужащих с вооружением и военной техникой) сроком до 14 суток в июле - декабре 2019 года в рамках многонациональных учений "Кленовая Арка - 2019";

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (до 300 военнослужащих с вооружением и военной техникой) сроком до 16 суток в августе - октябре 2019 года в рамках украинского-британского учения "Вориер Вотчер - 2019".

В свою очередь украинские военные, согласно проекту, будут участвовать в 19 военных учения за пределами Украины.

Всего на проведение многонациональных военных учений в Украине и за ее пределами планируется потратить 40 220,1 тыс. гривен.