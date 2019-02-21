На спортивной базе Минобороны проходят лыжные тренировки
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. На спортивно-учебной базе Министерства обороны Украины "Тисовец" проходят лыжные тренировки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Армия FM.
Так, на базе "Тисовец" до 23 февраля тренируются 20 первокурсников Учебно-научного института физической культуры и спортивно-оздоровительных технологий Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.
Сообщается, что лыжная подготовка занимает все больше времени в программе физических тренировок курсантов всех специальностей сухопутных войск. Курсантов учат стрелять на лыжах стоя и лежа, быстро снимать и надевать снаряжение, регулярно устраиваются 5-километровые соревнования.
Кроме того, лыжная подготовка является частью подготовки в странах НАТО - лыжные горные марши, с ночевкой в горах, устраивают для спецназовцев в Швеции, Норвегии.
Такой натовский опыт включен в курс выживания, который проходят бойцы в рамках программы "Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина" (JMTG-U) на базе Международного центра миротворчества и безопасности (МЦМБ).
Иностранные инструкторы демонстрируют и учат, как действовать в экстремальных ситуациях - ныряют в ледяную прорубь в лыжах и с лыжными палками, и выбираются оттуда.
Напомним, украинские военные провели масштабные танковые учения.
Как сообщал УНН, Украина планирует допустить иностранных военных до шести учений на своей территории.