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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 44606 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127700 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141358 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145233 просмотра

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На спортивной базе Минобороны проходят лыжные тренировки

На спортивной базе Минобороны проходят лыжные тренировки

Киев  •  УНН

 • 9879 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. На спортивно-учебной базе Министерства обороны Украины "Тисовец" проходят лыжные тренировки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Армия FM.

Так, на базе "Тисовец" до 23 февраля тренируются 20 первокурсников Учебно-научного института физической культуры и спортивно-оздоровительных технологий Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.

Сообщается, что лыжная подготовка занимает все больше времени в программе физических тренировок курсантов всех специальностей сухопутных войск. Курсантов учат стрелять на лыжах стоя и лежа, быстро снимать и надевать снаряжение, регулярно устраиваются 5-километровые соревнования.

Кроме того, лыжная подготовка является частью подготовки в странах НАТО - лыжные горные марши, с ночевкой в горах, устраивают для спецназовцев в Швеции, Норвегии.

Такой натовский опыт включен в курс выживания, который проходят бойцы в рамках программы "Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина" (JMTG-U) на базе Международного центра миротворчества и безопасности (МЦМБ).

Иностранные инструкторы демонстрируют и учат, как действовать в экстремальных ситуациях - ныряют в ледяную прорубь в лыжах и с лыжными палками, и выбираются оттуда.

Напомним, украинские военные провели масштабные танковые учения.

Как сообщал УНН, Украина планирует допустить иностранных военных до шести учений на своей территории.

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