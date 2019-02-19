Українські військові провели масштабні танкові навчання

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Військовослужбовці однієї з танкових бригад Збройних Сил України взяли участь у масштабних тактичних навчаннях з бойовою стрільбою, які проходили на одному з полігонів Чернігівської області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає УНН.