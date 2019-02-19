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Українські військові провели масштабні танкові навчання

Українські військові провели масштабні танкові навчання

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Військовослужбовці однієї з танкових бригад Збройних Сил України взяли участь у масштабних тактичних навчаннях з бойовою стрільбою, які проходили на одному з полігонів Чернігівської області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає УНН.

У визначений час війська почали висуватися з вихідного району для наступу на рубіж для переходу в атаку. Дії танкових військ при розгортанні підтримувала армійська авіація Сухопутних військ ЗС України. На максимально можливій швидкості підрозділи пройшли складну пересічену місцевість та почали атаку передових сил противника.

На одному з етапів навчання відпрацьовувалися питання вводу в бій резервів батальйону та розгортання їх у бойові порядки.

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Евакуацію "підбитої" техніки з поля бою проводили підрозділи технічного забезпечення. За наказом з командно-спостережного пункту, для нарощування зусиль на напрямку головного удару, було введено в бій другий ешелон.

Після виконання подальшого завдання, бригада перейшла до оборони. Під час тактичних навчань батальйони вели оборонний бій з противником силами танкових та механізованих підрозділів.

Нагадаємо, військові моряки, прикордонники, армійська та тактична авіація, а також артилеристи зі складу Об’єднаних сил проводили спільні навчання з відбиття умовного наступу російських військ в Азовському морі.

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