Українські військові провели навчальні стрільби з танків
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. На Дніпропетровщині військовослужбовці 24 окремого штурмового батальйону провели ротні тактичні навчання з бойовою стрільбою. Про це повідомляє прес-служба Міноборони, передає УНН.
"В ході навчань на тактичному полі Новомосковського загальновійськового полігону воїни відпрацювали підготовку та ведення оборонного бою, а також наступальні дії", - йдеться у повідомленні.
Як уточнили у Міністерстві, до навчань з бойовою стрільбою залучався особовий склад штурмових, танкових рот та розвідувальних підрозділів.
Танкові екіпажі виконували бойові стрільби штатним артилерійським пострілом із озброєння танків, а екіпажі БМП вели вогонь з озброєння бойових машин піхоти в умовах оборонного та наступального бою. Також військовослужбовці зі штатного озброєння виконували вогневі завдання.
"Під час навчань командири рот набували досвіду щодо організації взаємодії з танковими підрозділами, а особовий склад підвищував професійні навички у знищенні танків, кулеметних обслуг, групи піхоти та мішені умовного противника", - зазначили у Міноборони.
Також повідомляється, що особовий склад відпрацював питання надання медичної допомоги пораненим та їх подальшу евакуацію з поля бою.
Як повідомляв УНН, українські офіцери провели міжнародні навчання у Польщі.