Украинские военные провели учебные стрельбы из танков
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Днепропетровской области военнослужащие 24 отдельного штурмового батальона провели ротные тактические учения с боевой стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передаёт УНН.
"В ходе учений на тактическом поле Новомосковского общевойскового полигона воины отработали подготовку и ведение оборонительного боя, а также наступательные действия", - говорится в сообщении.
Как уточнили в Министерстве, к учениям с боевой стрельбой привлекался личный состав штурмовых, танковых рот и разведывательных подразделений.
Танковые экипажи выполняли боевые стрельбы штатным артиллерийским выстрелом из вооружения танков, а экипажи БМП вели огонь из вооружения боевых машин пехоты в условиях оборонного и наступательного боя. Также военнослужащие из штатного вооружения выполняли огневые задачи.
"Во время учений командиры рот приобретали опыт по организации взаимодействия с танковыми подразделениями, а личный состав повышал профессиональные навыки в уничтожении танков, пулемётных расчётов, группы пехоты и мишени условного противника", - отметили в Минобороны.
Также сообщается, что личный состав отработал вопрос оказания медицинской помощи раненым и их дальнейшую эвакуацию с поля боя.
Как сообщал УНН, украинские офицеры провели международные учения в Польше.