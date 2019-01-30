Українські офіцери приступили до міжнародних навчань у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У штабі Литовсько-Польсько-Української бригади, розташованому у польському Любліні, розпочалися бригадні штабні навчання офіцерів. Про це повідомляє відділ комунікації Міністерства оборони України, передає УНН.
"З 28 січня по 1 лютого у штабі Литовсько-Польсько-Української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького проходять бригадні штабні навчання BRAVE BAND", - йдеться в повідомленні.
Як уточнили у Міністерстві, завданням на навчання є перевірка можливостей роботи штабу Литовско-Польско-Украинскої бригади з планування та створення бойового наказу афілійованим підрозділам бригади.
"Навчання BRAVE BAND були сплановані наступним чином: перша частина відведена на відпрацювання усіх етапів планування роботи штабу бригади та створенню бойового наказу командира бригади, а друга частина навчання відведена для практичного виконання поставлених завдань підрозділами бригади", - зазначили у Міністерстві.
Як повідомляв УНН, військових ЗСУ планують направити на навчання до Ізраїлю.