Украинские офицеры приступили к международным учениям в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В штабе Литовско-Польско-Украинской бригады, расположенном в польском Люблине, начались бригадные штабные учения офицеров. Об этом сообщает отдел коммуникации Министерства обороны Украины, передает УНН.
"С 28 января по 1 февраля в штабе Литовско-Польско-Украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского проходят бригадные штабные учения BRAVE BAND", - говорится в сообщении.
Как уточнили в Министерстве, задачей на обучение является проверка возможностей работы штаба Литовско-Польско-Украинской бригады по планированию и созданию боевого приказа аффилированным подразделениям бригады.
"Обучение BRAVE BAND были спланированы следующим образом: первая часть отведена на отработку всех этапов планирования работы штаба бригады и созданию боевого приказа командира бригады, а вторая часть обучения отведена для практического выполнения поставленных задач подразделениями бригады", - отметили в Министерстве.
Как сообщал УНН, военных ВСУ планируют направить на обучение в Израиль.