Українські військові і прикордонники провели навчання в Приазов'ї
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Військові моряки, прикордонники, армійська та тактична авіація, а також артилеристи зі складу Об’єднаних сил проводили спільні навчання з відбиття умовного наступу російських військ в Азовському морі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.
На морі відпрацьовувалась взаємодія морського угрупування у складі кораблів і катерів морської охорони Держприкордонслужби та ВМС.
Під час навчань були відпрацьовані заходи по виклику і наведенню авіації і артилерії. Управління здійснювалось з морського буксира "Корець", проінформував командир корабельно-катерної групи ВМС ЗС України Андрій Агапітов.
Доглядові команди покращували навички з огляду умовного суднопорушника у морі. Екіпажі кораблів і катерів проводили навчання з підводної протидиверсійної оборони. Виконувались вправи зі стрілецької зброї і гранатометання.
Їхні дії прикривались з повітря літаками, вертолітами і ППО Об'єднаних сил. Зокрема, було піднято пару вертольотів МІ-24 і літаків Су-25, які провели умовний повітряний бій.
Виконували вправи під час навчань й артилеристи, швидко прибувши у визначений район узбережжя Азовського моря, розгорнувшись у бойові порядки та вразивши умовні морські цілі.
Нагадаємо, Росія розмістила в тимчасово окупованому Криму дивізіони зенітних ракетних систем С-400 і відпрацьовує їх застосування.