Українські військові і прикордонники провели навчання в Приазов'ї

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Військові моряки, прикордонники, армійська та тактична авіація, а також артилеристи зі складу Об’єднаних сил проводили спільні навчання з відбиття умовного наступу російських військ в Азовському морі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.