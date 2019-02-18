Украинские военные и пограничники провели учения в Приазовье
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Военные моряки, пограничники, армейская и тактическая авиация, а также артиллеристы из состава Объединенных сил провели совместные учения по отражению условного наступления российских войск в Азовском море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.
На море отрабатывалось взаимодействие морской группировки в составе кораблей и катеров морской охраны Госпогранслужбы и ВМС.
Во время учений были отработаны мероприятия по вызову и наведению авиации и артиллерии. Управление осуществлялось с морского буксира "Корец", проинформировал командир корабельно-катерной группы ВМС ВС Украины Андрей Агапитова.
Наблюдательные команды улучшали навыки осмотра условного суднонарушителя в море. Экипажи кораблей и катеров проводили учения по подводной противодиверсионной обороне. Выполнялись упражнения из стрелкового оружия и гранатометание.
Их действия прикрывались с воздуха самолеты, вертолеты и ПВО Объединенных сил. В частности, были подняты пару вертолетов Ми-24 и самолетов Су-25, которые провели условный воздушный бой.
Артиллеристы также выполняли упражнения во время учений, быстро прибывшие в определенный район побережья Азовского моря, развернувшись в боевые порядки и поразив условные морские цели.
Напомним, Россия разместила во временно оккупированном Крыму дивизион зенитных ракетных систем С-400 и отрабатывает их применение.