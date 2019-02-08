Россия провела учения с комплексами С-400 в оккупированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Россия разместила во временно оккупированном Крыму дивизионы зенитных ракетных систем С-400 и отрабатывает их применения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
В оккупированном Крыму боевые расчёты дивизиона зенитных ракетных систем С-400 из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа провели тренировку по развертыванию комплекса со снятием временных нормативов.
Сообщается, что зенитчики совершили марш в назначенный позиционный район, где технику перевели из походного в боевое положение, после чего расчет выполнил топопривязку и ориентирование средств зенитного ракетного комплекса на местности.
"В целях проверки точности топопривязки расчёты провели поиск и захват контрольной цели, в роли которой выступил беспилотный летательный апарат", - уточнили в пресс-службе.
Как сообщал УНН ранее, Украина проведет боевые стрельбы из ЗРК вблизи оккупированного Крыма.