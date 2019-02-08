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Росія провела навчання з комплексами С-400 в окупованому Криму

Росія провела навчання з комплексами С-400 в окупованому Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Росія розмістила в тимчасово окупованому Криму дивізіони зенітних ракетних систем С-400 і відпрацьовує їх застосування. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони Росії.

В окупованому Криму бойові розрахунки дивізіону зенітних ракетних систем С-400 зі складу армії ВПС і ППО Південного військового округу провели тренування з розгортання комплексу зі зняттям часових нормативів.

Повідомляється, що зенітники здійснили марш в призначений позиційний район, де техніку перевели з похідного в бойове положення, після чого розрахунок виконав топоприв'язку і орієнтування засобів зенітного ракетного комплексу на місцевості.

"З метою перевірки точності топоприв'язки розрахунки провели пошук і захоплення контрольної цілі, в ролі якої виступив безпілотний літальний апарат", - уточнили у прес-службі.

Як повідомляв УНН, Україна проведе бойові стрільби із ЗРК поблизу окупованого Криму.

Українські Національні Новини

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