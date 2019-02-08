Україна проведе бойові стрільби із ЗРК поблизу окупованого Криму

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. На 2019 рік заплановано провести чотири навчання з бойовою стрільбою ЗРК "Бук-М1", ЗРС С-125, С-300П/ПТ/В1. Перші бойові стрільби зенітних ракетних комплексів відбудуться вже цього місяця на полігоні Ягорлик у Херсонській області. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України, передає УНН.

"Загалом, на 2019 рік заплановано чотири навчання з бойовою стрільбою ЗРК "Бук-М1", ЗРС С-125, С-300П/ПТ/В1. Буде проведено більше півтори сотні різноманітних заходів бойової підготовки, таких як командно-штабні, тактичні навчання, тренування чергових сил тощо. Всі вони відбуватимуться на фоні створеної обстановки, максимально наближеної до бойової. Крім того, фахівці ЗРВ візьмуть участь у випробуваннях нового ракетного озброєння та здійснюватимуть дослідні пуски зенітних керованих ракет в рамках науково-дослідних робіт", - йдеться в повідомленні.

У Міністерстві додали, що перші бойові стрільби зенітних ракетних комплексів відбудуться вже цього місяця на полігоні Ягорлик.

У Командуванні Повітряних Сил ЗС України зазначили, що збільшення кількості заходів бойової підготовки з підрозділами протиповітряної оборони пов’язано із загрозами з боку РФ, яка продовжує мілітаризацію окупованого Криму та стягує все більше авіаційного озброєння на аеродроми поблизу кордонів з Україною.

"Ми змушені постійно нарощувати бойові спроможності підрозділів зенітних ракетних військ. Цього року до підрозділів ЗРВ продовжать надходити відновлені та модернізовані комплекси різних модифікацій типу "С-300", "С-125" та "Бук", на підприємствах ОПК тривають роботи зі створення вітчизняних ЗРК, які прийдуть на заміну застарілій зброї радянського виробництва", - повідомив начальник зенітних ракетних військ Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ставський.

За його словами, у рамках підготовки особового складу активно впроваджується бойовий досвід, здобутий під час бойових дій на Сході, вдосконалюються плани бойової підготовки, змінюються формати, задуми та сценарії навчань, щоб вони відповідали вимогам сьогодення та перспективним загрозам.

"Першочергова увага традиційно приділятиметься бойовим стрільбам. Плануємо провести ще масштабніші, ніж минулого року, навчання. Мова йде про бойові стрільби зі зведеними зенітними ракетними полками "Бук-М1" та "С-300П". Дивізіони "трьохсоток" будуть викликані до району виконання навчально-бойових завдань раптово, зі штатним озброєнням та військовою технікою. Звісно, обстановка виглядатиме більш ніж реалістично. А саме це і є основним завданням", - зазначив начальник зенітних ракетних військ.

Нагадаємо, Росія проводила навчання з підрозділами окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ на полігонах бойової підготовки у тимчасово окупованому Криму.

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