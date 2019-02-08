Украина проведет боевые стрельбы из ЗРК вблизи оккупированного Крыма

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КИЕВ. 8 февраля. УНН. На 2019 год запланировано провести четыре учения по боевой стрельбе ЗРК "Бук-М1", ЗРС С-125, С-300П/ПО/В1. Первые боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов состоятся уже в этом месяце на полигоне Ягорлык в Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, передает УНН.

"В общем, на 2019 год запланировано четыре учения по боевой стрельбой ЗРК "Бук-М1", ЗРС С-125, С-300П/ПО/В1. Будет проведено более полутора сотен различных мероприятий боевой подготовки, как командно-штабные, тактические учения, тренировки дежурных сил и тому подобное. Все они будут проходить на фоне созданной обстановки, максимально приближенной к боевой. Кроме того, специалисты ЗРВ примут участие в испытаниях нового ракетного вооружения и осуществлять исследовательские пуски зенитных управляемых ракет в рамках научно-исследовательских работ", - говорится в сообщении.

В Министерстве добавили, что первые боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов состоятся уже в этом месяце на полигоне Ягорлык.

В командовании Воздушных Сил ВС Украины отметили, что увеличение количества мероприятий боевой подготовки с подразделениями противовоздушной обороны связано с угрозами со стороны РФ, которая продолжает милитаризацию оккупированного Крыма и стягивает все больше авиационного вооружения на аэродромы вблизи границы с Украиной.

"Мы вынуждены постоянно наращивать боевые возможности подразделений зенитных ракетных войск. В этом году в подразделения ЗРВ продолжат поступать восстановлены и модернизированы комплексы различных модификаций типа "С-300", "С-125" и "Бук", на предприятиях ОПК продолжаются работы по созданию отечественных ЗРК, которые придут на замену устаревшему оружию советского производства", - сообщил начальник зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Ставский.

По его словам, в рамках подготовки личного состава активно внедряется боевой опыт, полученный во время боевых действий на Востоке, совершенствуются планы боевой подготовки, меняются форматы, замыслы и сценарии учений, чтобы они соответствовали требованиям сегодняшнего и перспективным угрозам.

"Первоочередное внимание традиционно уделено боевым стрельбам. Планируем провести еще более масштабные, чем в прошлом году, учения. Речь идет о боевых стрельбах со сводными зенитными ракетными полками "Бук-М1" и "С-300П". Дивизионы "трьохсоток" будут вызваны в район выполнения учебно-боевых задач внезапно, со штатным вооружением и военной техникой. Конечно, обстановка будет выглядеть более реалистично. А именно это и является основной задачей", - отметил начальник зенитных ракетных войск.

Напомним, Россия проводила учения с подразделениями отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота РФ на полигонах боевой подготовки во временно оккупированном Крыму.

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