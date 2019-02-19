Украинские военные провели масштабные танковые учения
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Военнослужащие одной из танковых бригад Вооруженных Сил Украины приняли участие в масштабных тактических учениях с боевой стрельбой, которые проходили на одном из полигонов Черниговской области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передаёт УНН.
В определённое время войска начали выдвигаться из исходного района для наступления на рубеж для перехода в атаку. Действия танковых войск при развертывании поддерживала армейская авиация Сухопутных войск ВСУ. На максимально возможной скорости подразделения прошли сложную пересечённую местность и начали атаку передовых сил противника.
На одном из этапов обучения отрабатывались вопросы ввода в бой резервов батальона и развёртывания их в боевые порядки.
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Эвакуацию "подбитой" техники с поля боя проводили подразделения технического обеспечения. По приказу с командно-наблюдательного пункта, для наращивания усилий на направлении главного удара, был введён в бой второй эшелон.
После выполнения задачи бригада перешла к обороне. Во время тактических учений батальоны вели оборонительный бой с противником силами танковых и механизированных подразделений.
Напомним, военные моряки, пограничники, армейская и тактическая авиация, а также артиллеристы из состава Объединённых сил проводили совместные учения по отражению условного наступления российских войск в Азовском море.