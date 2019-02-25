В зоне ООС состоялись тренировки военных на БМП

"Военнослужащие одной из бригад, выполняет задачи в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", провели тренировку с механиками-водителями и операторами-наводчиками боевых машин пехоты БМП-1", - говорится в сообщении.

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Напомним, на одном из аэродромов в районе проведения операции Объединенных сил прошли практическую тренировку сил и средств противовоздушной обороны аэродрома.