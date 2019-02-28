В ОРДЛО бойовики тренувалися застосовувати автоматизовані звукометричні комплекси – розвідка

КИЇВ. 28 лютого. УНН. За інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України, на полігонах тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей у ході проведення навчальних стрільб особлива увага приділялась напрацюванню навичок особового складу бойовиків у застосуванні автоматизованих звукометричних комплексів пасивної дії. Про це під час брифінгу повідомив спікер прес-центру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.