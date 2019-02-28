В ОРДЛО бойовики тренувалися застосовувати автоматизовані звукометричні комплекси – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. За інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України, на полігонах тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей у ході проведення навчальних стрільб особлива увага приділялась напрацюванню навичок особового складу бойовиків у застосуванні автоматизованих звукометричних комплексів пасивної дії. Про це під час брифінгу повідомив спікер прес-центру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
Так, за даними розвідки, командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойові спроможності з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ за рахунок оснащення їх додатковим озброєнням та підвищення рівня інтенсивності бойової підготовки.
"Зокрема, у ході проведення 26-27 лютого ц.р. на полігонах тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей навчальних стрільб артилерійських розрахунків 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика", особлива увага приділялась напрацюванню навичок особового складу у застосуванні завезених з території Росії, у т.ч. цього року, автоматизованих звукометричних комплексів пасивної дії АЗК-7 "Мезотрон". Водночас російськими офіцерами проводились заняття з командирами артилерійських батарей щодо використання спеціалізованих комплексів розвідки для завдання максимальних втрат підрозділам Об’єднаних сил у ході ведення російськими окупаційними військами бойових дій", - зазначив Гуцуляк.
Нагадаємо, в районі проведення операції Об’єднань сил українській військові тренувались наводити вертольоти на наземні цілі з подальшим умовним знищенням ймовірного противника.
Як повідомляв УНН, за даними української розвідки, Росія продовжує таємно залучати іноземних громадян до лав бойовиків окупованого Донбасу. У першу чергу воювати з Україною їдуть з країн СНД.