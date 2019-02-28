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В ОРДЛО бойовики тренувалися застосовувати автоматизовані звукометричні комплекси – розвідка

В ОРДЛО бойовики тренувалися застосовувати автоматизовані звукометричні комплекси – розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. За інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України, на полігонах тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей у ході проведення навчальних стрільб особлива увага приділялась напрацюванню навичок особового складу бойовиків у застосуванні автоматизованих звукометричних комплексів пасивної дії. Про це під час брифінгу повідомив спікер прес-центру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

Так, за даними розвідки, командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойові спроможності з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ за рахунок оснащення їх додатковим озброєнням та підвищення рівня інтенсивності бойової підготовки.

"Зокрема, у ході проведення 26-27 лютого ц.р. на полігонах тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей навчальних стрільб артилерійських розрахунків 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика", особлива увага приділялась напрацюванню навичок особового складу у застосуванні завезених з території Росії, у т.ч. цього року, автоматизованих звукометричних комплексів пасивної дії АЗК-7 "Мезотрон". Водночас російськими офіцерами проводились заняття з командирами артилерійських батарей щодо використання спеціалізованих комплексів розвідки для завдання максимальних втрат підрозділам Об’єднаних сил у ході ведення російськими окупаційними військами бойових дій", - зазначив Гуцуляк.

Нагадаємо, в районі проведення операції Об’єднань сил українській військові тренувались наводити вертольоти на наземні цілі з подальшим умовним знищенням ймовірного противника.

Як повідомляв УНН, за даними української розвідки, Росія продовжує таємно залучати іноземних громадян до лав бойовиків окупованого Донбасу. У першу чергу воювати з Україною їдуть з країн СНД.

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