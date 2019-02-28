В ОРДЛО боевики тренировались применять автоматизированные звукометрические комплексы – разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. По информации главного управления разведки Министерства обороны Украины, на полигонах временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в ходе проведения учебных стрельб особое внимание уделялось наработке навыков личного состава боевиков в применении автоматизированных звукометрических комплексов пассивной действия. Об этом во время брифинга сообщил спикер пресс-центра Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
Так, по данным разведки, командование ВС РФ продолжает наращивать боевые возможности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ за счет оснащения их дополнительным вооружением и повышения уровня интенсивности боевой подготовки.
"В частности, в ходе проведения 26-27 февраля этого года на полигонах временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей учебных стрельб артиллерийских расчетов 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика", особое внимание уделялось наработке навыков личного состава в применении завезенных с территории России, в т.ч. в этом году, автоматизированных звукометрических комплексов пассивной действия АЗК-7 "Мезотрон". В то же время российскими офицерами проводились занятия с командирами артиллерийских батарей по использованию специализированных комплексов разведки для нанесения максимальных потерь подразделениям Объединенных сил в ходе ведения российскими оккупационными войсками боевых действий", - отметил Гуцуляк.
Напомним, в районе проведения операции объединений сил украинской военные тренировались наводить вертолеты на наземные цели с последующим условным уничтожением вероятного противника.
Как сообщал УНН, по данным украинской разведки, Россия продолжает тайно привлекать иностранных граждан в ряды боевиков оккупированного Донбасса. В первую очередь воевать с Украиной едут из стран СНГ.