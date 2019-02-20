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Росія таємно залучає іноземців до лав бойовиків - розвідка

Росія таємно залучає іноземців до лав бойовиків - розвідка

Київ • УНН

 • 8932 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Росія продовжує таємно залучати іноземних громадян до лав бойовиків окупованого Донбасу. В першу чергу воювати з Україною їдуть з країн СНД, повідомив речник прес-центру Міноборони полковник Максим Праута під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

За словами речника Міноборони, іноземних добровольців, які їдуть на Донбас воювати у складі незаконних збройних формувань "ЛНР" і "ДНР", часто переслідують у рідних країнах за найманство.

"Зазначені особи намагаються отримати російське громадянство в обхід процедур встановлених законодавством РФ... Разом з цим, російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей пропонують найманцям лише так зване "громадянство" фейкових республік і відмовляють у сприянні отримання ними громадянства РФ", - зазначив Праута.

За даними розвідки, у такий спосіб іноземців примушують залишатись на окупованому Донбасі, оскільки отримання ними російського громадянства і проходження офіційної служби у ЗС РФ може слугувати беззаперечним доказом участі російських військ у війні проти України.

Нагадаємо, з початку поточної доби, станом на 12 годину, бойовики чотири рази порушували режим тиші із застосуванням заборонених мінськими домовленостями мінометів.

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