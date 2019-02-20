Россия тайно привлекает иностранцев в ряды боевиков - разведка

По словам представителя Минобороны, иностранных добровольцев, которые едут на Донбасс воевать в составе незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР", часто преследуют в родных странах за наемничество.

"Указанные лица пытаются получить российское гражданство в обход процедур установленных законодательством РФ... Вместе с тем, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей предлагают наемникам только так называемое "гражданство" фейковых республик и отказывают в содействии получения ими гражданства РФ" , - отметил Праута.

По данным разведки, таким образом иностранцев заставляют оставаться на оккупированном Донбассе, поскольку получение ими российского гражданства и прохождения официальной службы в ВС РФ может служить бесспорным доказательством участия российских войск в войне против Украины.

Напомним, с начала текущих суток, по состоянию на 12:00, боевики четыре раза нарушали режим тишины с применением запрещенных минскими договоренностями минометов.