Бойовики на Донбасі відкрили вогонь із "заборонених" мінометів

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. З початку поточної доби, станом на 12 годину, російсько-окупаційні війська чотири рази порушували режим тиші із застосуванням заборонених мінськими домовленостями мінометів. Про це повідомив речник прес-центру Міноборони полковник Максим Праута під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Від початку поточної доби, станом на 12:00, у районі відсічі та стримування збройної агресії у Донецькій та Луганській областей обліковано чотири прицільних ворожих обстріли. Усі із застосуванням заборонених мінськими домовленостями мінометів", - сказав Праута.

За його словами, на луганському напрямку противник вночі обстріляв українські позиції у районі населеного пункту Катеринівка із мінометів калібру 82 мм із використанням 15 мін з танкових та протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Ще один раз противник використав міномет 82-го калібру, а також гранатомети і стрілецьку зброю поблизу хутора Вільного. На донецькому напрямку російсько-окупаційні війська зранку вели вогонь із 120-тих мінометів, по наших захисниках Водяного випустили 20 мін цього калібру", - розповів Праута.

Також, у районі Широкиного воїни Об’єднаних сил нарахували ще більше вибухів мін – 35. Наразі втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, 19 лютого російські бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню.

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