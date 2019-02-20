Бойовики на Донбасі відкрили вогонь із "заборонених" мінометів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. З початку поточної доби, станом на 12 годину, російсько-окупаційні війська чотири рази порушували режим тиші із застосуванням заборонених мінськими домовленостями мінометів. Про це повідомив речник прес-центру Міноборони полковник Максим Праута під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Від початку поточної доби, станом на 12:00, у районі відсічі та стримування збройної агресії у Донецькій та Луганській областей обліковано чотири прицільних ворожих обстріли. Усі із застосуванням заборонених мінськими домовленостями мінометів", - сказав Праута.
За його словами, на луганському напрямку противник вночі обстріляв українські позиції у районі населеного пункту Катеринівка із мінометів калібру 82 мм із використанням 15 мін з танкових та протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
"Ще один раз противник використав міномет 82-го калібру, а також гранатомети і стрілецьку зброю поблизу хутора Вільного. На донецькому напрямку російсько-окупаційні війська зранку вели вогонь із 120-тих мінометів, по наших захисниках Водяного випустили 20 мін цього калібру", - розповів Праута.
Також, у районі Широкиного воїни Об’єднаних сил нарахували ще більше вибухів мін – 35. Наразі втрат серед українських військових немає.
Нагадаємо, 19 лютого російські бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню.