ООС: бойовики здійснили найбільшу кількість обстрілів за поточний рік, є поранені

ukru
12:58 • 114907 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 266560 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 263962 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 251288 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 265822 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 224997 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 195387 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 372081 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 165939 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 318569 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.3 м/с
48 %
756 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

23 березня, 08:31 • 225891 перегляди
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

13:21 • 209805 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

13:47 • 196641 перегляди
Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

14:20 • 150187 перегляди
Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

15:58 • 120125 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 290187 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 372094 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 318587 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 288460 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 245919 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 126062 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 124018 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 126618 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 121306 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 127193 перегляди
Актуальне
ООС: бойовики здійснили найбільшу кількість обстрілів за поточний рік, є поранені

ООС: бойовики здійснили найбільшу кількість обстрілів за поточний рік, є поранені

Київ • УНН

 • 7938 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. 19 лютого російські бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, було застосовано 15 разів із загальною витратою 387 снарядів та мін калібрів 122, 120 та 82 мм. Від початку поточного року це – найбільше застосування противником засобів вогневого ураження. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”) вели вогонь:

" — з артилерійських систем калібру 122 мм — поблизу населеного пункту Лебединське;
— з артилерійських систем калібру 122 мм і, вдруге, з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів — у районі населеного пункту Водяне;
— двічі, з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля населеного пункту Гнутове“.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ту-142 ЗС РФ літав біля кордону, в авіапростір України не входив — ООС

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник 11 разів обстріляв українських захисників:

" — чотири рази — один обстріл із артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм, другий — з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм, третій — з мінометів калібру 120 мм і четвертий — з мінометів калібру 82 мм — в районі населеного пункту Новотошківське;
— тричі — один обстріл із мінометів калібру 82 мм, другий — із зенітної установки ЗУ-23-2, і третій — зі станкових гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів — в районі населеного пункту Золоте-4;
— двічі — з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів — в районі населеного пункту Новозванівка;
— з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів — поблизу села Катеринівка;
— з мінометів калібру 82 мм, бойової машини піхоти БМП-1, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів — біля селища міського типу Луганське“.

Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення.

Додається, що на кожен ворожий обстріл підрозділи Об’єднаних сил відповідали вогнем чергових вогневих засобів.

За даними розвідки, 19 лютого трьох бойовиків знищено та трьох поранено.

Зокрема, зазначається, що від початку поточної доби ворог один раз обстріляв наші позиції у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Північ”: “із мінометів калібру 82 мм із витратою 15 мін, а також станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів — у районі населеного пункту Катеринівка”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,254.90
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,997.32