ООС: бойовики здійснили найбільшу кількість обстрілів за поточний рік, є поранені

Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”) вели вогонь:

" — з артилерійських систем калібру 122 мм — поблизу населеного пункту Лебединське;

— з артилерійських систем калібру 122 мм і, вдруге, з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів — у районі населеного пункту Водяне;

— двічі, з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля населеного пункту Гнутове“.

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У смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник 11 разів обстріляв українських захисників:

" — чотири рази — один обстріл із артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм, другий — з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм, третій — з мінометів калібру 120 мм і четвертий — з мінометів калібру 82 мм — в районі населеного пункту Новотошківське;

— тричі — один обстріл із мінометів калібру 82 мм, другий — із зенітної установки ЗУ-23-2, і третій — зі станкових гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів — в районі населеного пункту Золоте-4;

— двічі — з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів — в районі населеного пункту Новозванівка;

— з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів — поблизу села Катеринівка;

— з мінометів калібру 82 мм, бойової машини піхоти БМП-1, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів — біля селища міського типу Луганське“.

Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення.

Додається, що на кожен ворожий обстріл підрозділи Об’єднаних сил відповідали вогнем чергових вогневих засобів.

За даними розвідки, 19 лютого трьох бойовиків знищено та трьох поранено.

Зокрема, зазначається, що від початку поточної доби ворог один раз обстріляв наші позиції у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Північ”: “із мінометів калібру 82 мм із витратою 15 мін, а також станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів — у районі населеного пункту Катеринівка”.