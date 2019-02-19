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Ту-142 ЗС РФ літав біля кордону, в авіапростір України не входив - ООС

Ту-142 ЗС РФ літав біля кордону, в авіапростір України не входив - ООС

Київ • УНН

 • 10828 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Після фіксування спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ на Донбасі літака, імовірно Ту-95 або Ту-142, у штабі ООС заявили, що, дійсно, українська сторона спостерігала за польотом Ту-142 ЗС РФ у зоні, що наближена до державного кордону України, але літак державний кордон України не перетинав та в повітряний простір України не входив. Про це УНН повідомляє з посиланням на оприлюднену у вівторок заяву прес-центру ООС.

У штабі нагадали, що в офіційному повідомленні СММ ОБСЄ вказано, що зранку 15 лютого 2019 року патруль місії поблизу Старобешевого та Любівки, що на непідконтрольній Україні території, зафіксував проліт повітряного об'єкта, який за допомогою оптичних засобів ідентифікував як літак типу Ту-95 або Ту-142.

"15 лютого 2019 року черговими підрозділами радіотехнічних військ Об'єднаних сил о 9:56 в районі аеропорту Таганрог була виявлена повітряна ціль, ідентифікована як дальній протичовновий літак Ту-142 збройних сил Російської Федерації", - заявили у штабі.

Визначений літак, як повідомляється, здійснював тестовий політ навколо аеродрому Таганрог "з приближенням до державного кордону України на відстань до 10 км".

"Протягом всього маршруту літак супроводжувався радіолокаційними станціями радіотехнічних військ Об'єднаних сил. Літак Ту-142 ЗС РФ залишив зону, що наближена до державного кордону України, о 12:30 в районі аеродрому Таганрог. Зазначений літак державний кордон України не перетинав та в повітряний простір України не входив", - повідомили у штабі.

У прес-центрі ООС наголосили, що сили та засоби протиповітряної оборони Об'єднаних сил постійно перебувають на бойовому чергуванні та готові до виконання завдань за призначенням.

Нагадаємо, ОБСЄ втратила безпілотник біля Луганська.

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