Ту-142 ЗС РФ літав біля кордону, в авіапростір України не входив - ООС

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Після фіксування спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ на Донбасі літака, імовірно Ту-95 або Ту-142, у штабі ООС заявили, що, дійсно, українська сторона спостерігала за польотом Ту-142 ЗС РФ у зоні, що наближена до державного кордону України, але літак державний кордон України не перетинав та в повітряний простір України не входив. Про це УНН повідомляє з посиланням на оприлюднену у вівторок заяву прес-центру ООС.