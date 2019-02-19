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Місія ОБСЄ зафіксувала літак у небі над ОРДЛО

Місія ОБСЄ зафіксувала літак у небі над ОРДЛО

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала літак, імовірно Ту-95 або Ту-142, який пролітав у зоні безпеки над непідконтрольними українському уряду районами. Про це сказано у черговому звіті СММ ОБСЄ, передає УНН.

"15 лютого о 10:00, перебуваючи на південно-західній околиці н. п. Старобешеве (непідконтрольний урядові, 32 км на південний схід від Донецька), команда СММ зафіксувала літаючий об'єкт на південний схід від своєї позиції, що пролітав із південного заходу на північний схід. За допомогою оптичних засобів спостереження спостерігачі визначили, що це був літак із чотирма турбогвинтовими двигунами та стрілоподібним крилом (ймовірно, Туполєв Ту-95 чи Туполєв Ту-142)", - вказали у місії.

Також вказано, що у період із 10:50 до 11:10, перебуваючи у районі на північний захід від н. п. Любівка (кол. Ленінське; непідконтрольний урядові, 43 км на південний схід від Донецька), команда СММ "бачила літак (ймовірно, Туполєв Ту-95 чи Туполєв Ту-142) на схід від своєї позиції, що пролітав із півночі на південь та у зворотному напрямку".

Нагадаємо, ОБСЄ втратила безпілотник біля Луганська.

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