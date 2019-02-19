Ту-142 ВС РФ летал возле границы, в авиапространство Украины не входил - ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. После фиксирования специальной мониторинговой миссией ОБСЕ на Донбассе самолета, вероятно Ту-95 или Ту-142, в штабе ООС заявили, что, действительно, украинская сторона наблюдала за полетом Ту-142 ВС РФ в зоне, приближенной к государственной границе Украины, но самолет государственную границу Украины не пересекал и в воздушное пространство Украины не входил. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обнародованное во вторник заявление пресс-центра ООС.
В штабе напомнили, что в официальном сообщении СММ ОБСЕ указано, что утром 15 февраля 2019 года патруль миссии вблизи Старобешево и Любовки, что на неподконтрольной Украине территории, зафиксировал пролет воздушного объекта, который с помощью оптических средств идентифицировали как самолет типа Ту-95 или Ту-142.
"15 февраля 2019 года дежурными подразделениями радиотехнических войск Объединенных сил в 9:56 в районе аэропорта Таганрог была обнаружена воздушная цель, идентифицированная как дальний противолодочный самолет Ту-142 вооруженных сил Российской Федерации", - заявили в штабе.
Указанный самолет, как сообщается, совершал тестовый полет вокруг аэродрома Таганрог "с приближением к государственной границе Украины на расстояние до 10 км".
"На протяжении всего маршрута самолет сопровождался радиолокационными станциями радиотехнических войск Объединенных сил. Самолет Ту-142 ВС РФ оставил зону, приближенную к государственной границе Украины, в 12:30 в районе аэродрома Таганрог. Указанный самолет государственную границу Украины не пересекал и в воздушное пространство Украины не входил", - сообщили в штабе.
В пресс-центре ООС отметили, что силы и средства противовоздушной обороны Объединенных сил постоянно находятся на боевом дежурстве и готовы к выполнению задач по назначению.
Напомним, ОБСЕ потеряла беспилотник у Луганска.