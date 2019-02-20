ООС: боевики совершили наибольшее количество обстрелов за текущий год, есть раненые

Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”) вели огонь:

" — из артиллерийских систем калибра 122 мм — вблизи населенного пункта Лебединский;

— из артиллерийских систем калибра 122 мм и, вдруг, из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Водяное;

— дважды, с ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — у населенного пункта Гнутово“.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки “Север” противник 11 раз обстрелял украинских защитников:

" — четыре раза — один обстрел с артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм, второй — из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм, третий — из минометов калибра 120 мм и четвертый — из минометов калибра 82 мм — в районе населенного пункта Новотошковское;

— трижды — один обстрел с минометов калибра 82 мм, второй — с зенитной установки ЗУ-23-2, и третий — с станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Золотое-4;

— дважды — из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов — в районе населенного пункта Новозвановка;

— из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов — вблизи села Екатериновка;

— из минометов калибра 82 мм, боевой машины пехоты БМП-1, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов — около поселка городского типа Луганское“.

Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Добавляется, что на каждый вражеский обстрел подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств.

По данным разведки 19 февраля трое боевиков уничтожены и трое ранены.

В частности, отмечается, что с начала текущих суток враг один раз обстрелял наши позиции в полосе действий оперативно-тактической группировки “Север”: “с минометов калибра 82 мм с расходом 15 мин, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Екатериновка”.