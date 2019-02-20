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Боевики на Донбассе открыли огонь из "запрещенных" минометов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 февраля. УНН. С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, российско-оккупационные войска четыре раза нарушали режим тишины с применением запрещенных минскими договоренностями минометов. Об этом сообщил представитель пресс-центра Минобороны полковник Максим Праута во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областей зафиксировано четыре прицельных вражеских обстрела. Все с применением запрещенных минскими договоренностями минометов", - сказал Праута.

По его словам, на луганском направлении противник ночью обстрелял украинские позиции в районе населенного пункта Катериновка с минометов калибра 82 мм с использованием 15 мин из танковых и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Еще один раз противник использовал миномет 82-го калибра, а также гранатометы и стрелковое оружие вблизи хутора Вольного. На донецком направлении российско-оккупационные войска утром вели огонь из 120-х минометов, по нашим защитникам Водяного выпустили 20 мин этого калибра", - рассказал Праута.

Также, в районе Широкино воины Объединенных сил насчитали еще больше взрывов мин - 35. На данный момент потерь среди украинских военных нет.

Напомним, 19 февраля российские боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня.

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