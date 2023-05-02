Оккупанты в Луганске под видом водопроводных работ роют окопы - ОВА

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“Мы имеем информацию, что в одном из крупных населенных пунктов Луганской области, как говорят, "мы проводим работы по подведению воды", но на самом деле роют полноценные окопы и блиндажи. И это отдаленный от линии соприкосновения населенный пункт. И при этом не чураются ничего, перерыли парк, в котором есть место захоронения массово уничтоженных наших граждан во время Второй мировой войны. (...) Это - Луганск”, - сказал Лысогор.

Напомним

На захваченной территории Луганской области оккупанты устроили принудительные медицинские осмотры детей, сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.