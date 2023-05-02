Окупанти у Луганську під виглядом водопровідних робіт риють окопи - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. В одному з населених пунктів Луганщини під виглядом водопровідних робіт окупанти риють окопи – готуються оборонятися, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram, і уточнив у поширеному відео з телеефіру, що йдеться про Луганськ, пише УНН.
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“Ми маємо інформацію, що в одному з великих населених пунктів Луганщини, як кажуть, "ми проводимо роботи по підведенню води", але насправді риють повноцінні окопи і бліндажі. І це віддалений від лінії зіткнення населений пункт. І при цьому не цураються нічого, перерили парк, у якому є місце захоронення масово знищених наших громадян під час Другої світової війни. (...) Це - Луганськ”, - сказав Лисогор.
Нагадаємо
На захопленій території Луганської області окупанти влаштували примусові медичні огляди дітей, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.