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Окупанти у Луганську під виглядом водопровідних робіт риють окопи - ОВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. В одному з населених пунктів Луганщини під виглядом водопровідних робіт окупанти риють окопи – готуються оборонятися, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram, і уточнив у поширеному відео з телеефіру, що йдеться про Луганськ, пише УНН.

Цитата

“Ми маємо інформацію, що в одному з великих населених пунктів Луганщини, як кажуть, "ми проводимо роботи по підведенню води", але насправді риють повноцінні окопи і бліндажі. І це віддалений від лінії зіткнення населений пункт. І при цьому не цураються нічого, перерили парк, у якому є місце захоронення масово знищених наших громадян під час Другої світової війни. (...) Це - Луганськ”, - сказав Лисогор.

Нагадаємо

На захопленій території Луганської області окупанти влаштували примусові медичні огляди дітей, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

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