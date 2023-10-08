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Оккупанты целили по Херсонщине: 11 человек травмированы, среди них - ребенок

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 октября. УНН. Россияне в течение ночи воскресенья нанесли многочисленные удары по Херсонской области. В результате пострадали 11 человек, среди них 9-месячный ребенок. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Цитата

"Враг неоднократно бил по городу и населенным пунктам Правобережья. Под огнем оккупантов были жилые кварталы. Повреждены дома, автомобили, газораспределительные сети", - говорится в сообщении. 

Детали

Отмечается, что некоторые снаряды не разорвались, но их ликвидировали спасатели.

Предварительно известно, что травмы получили 11 горожан. В состоянии средней тяжести госпитализировали 27-летнюю женщину и ее 9-месячную дочь.

Среди травмированных – 33-летний медик Красного Креста. У него взрывная травма и ушиб. Мужчину госпитализировали.

Несколько херсонцев получили острую реакцию на стресс. Их пришлось забрать в больницу. Это два супруга – муж 67 лет и жена 63 лет, а также муж 56 лет и жена 54 года. А также две женщины в возрасте 87 и 62 года.

На месте медики оказали помощь мужчинам 24 и 34 лет.

Под вогонем был и Станислав. Последствия удара с «Градов» выясняются, отмечает ОВА.

Дополнение

Также в субботу противник совершил 59 обстрелов, выпустив 402 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации, БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 18 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; транспортную базу в Херсонском районе; предприятие в Бериславском районе.

Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.

Напомним

Ночью Херсоне сообщали о взрывах.

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