Оккупанты целили по Херсонщине: 11 человек травмированы, среди них - ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Россияне в течение ночи воскресенья нанесли многочисленные удары по Херсонской области. В результате пострадали 11 человек, среди них 9-месячный ребенок. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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"Враг неоднократно бил по городу и населенным пунктам Правобережья. Под огнем оккупантов были жилые кварталы. Повреждены дома, автомобили, газораспределительные сети", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что некоторые снаряды не разорвались, но их ликвидировали спасатели.
Предварительно известно, что травмы получили 11 горожан. В состоянии средней тяжести госпитализировали 27-летнюю женщину и ее 9-месячную дочь.
Среди травмированных – 33-летний медик Красного Креста. У него взрывная травма и ушиб. Мужчину госпитализировали.
Несколько херсонцев получили острую реакцию на стресс. Их пришлось забрать в больницу. Это два супруга – муж 67 лет и жена 63 лет, а также муж 56 лет и жена 54 года. А также две женщины в возрасте 87 и 62 года.
На месте медики оказали помощь мужчинам 24 и 34 лет.
Под вогонем был и Станислав. Последствия удара с «Градов» выясняются, отмечает ОВА.
Дополнение
Также в субботу противник совершил 59 обстрелов, выпустив 402 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации, БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 18 снарядов.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; транспортную базу в Херсонском районе; предприятие в Бериславском районе.
Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.
Напомним
Ночью Херсоне сообщали о взрывах.