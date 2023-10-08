Окупанти цілили по Херсонщині: 11 людей травмовано, серед них - дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Росіяни протягом ночі неділі завдали численних ударів по Херсонщині. Унаслідок чого постраждали 11 людей, серед них 9-місячна дитина. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"Ворог неодноразово гатив по місту та населених пунктах правобережжя. Під вогнем окупантів були житлові квартали. Пошкоджені будинки, автівки, газорозподільчі мережі", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається, що деякі снаряди не розірвалися, але їх ліквідовували рятувальники.
Попередньо відомо, що травми отримали 11 містян. У стані середньої важкості госпіталізували 27-річну жінку та її 9-місячну доньку.
Серед травмованих – 33-річний медик Червоного Хреста. У нього вибухова травма та контузія. Чоловіка госпіталізували.
Декілька херсонців отримали гостру реакцію на стрес. Їх довелося забрати до лікарні. Це два подружжя – чоловік 67 років і дружина 63 років, а також чоловік 56 років і дружина 54 роки. А також дві жінки віком 87 і 62 роки.
На місці медики надали допомогу чоловікам 24 і 34 років.
Під вогонем був і Станіслав. Наслідки удару з «градів» з’ясовуються, зазначає ОВА.
Доповнення
Також протягом суботи противник здійснив 59 обстрілів, випустивши 402 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 18 снарядів.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; транспортну базу у Херсонському районі; підприємство у Бериславському районі.
Через російську агресію 3 людини дістали поранення.
Нагадаємо
Вночі Херсоні повідомляли про вибухи.