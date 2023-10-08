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Окупанти цілили по Херсонщині: 11 людей травмовано, серед них - дитина

Окупанти цілили по Херсонщині: 11 людей травмовано, серед них - дитина

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Росіяни протягом ночі неділі завдали численних ударів по Херсонщині. Унаслідок чого постраждали 11 людей, серед них 9-місячна дитина. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Цитата

"Ворог неодноразово гатив по місту та населених пунктах правобережжя. Під вогнем окупантів були житлові квартали. Пошкоджені будинки, автівки, газорозподільчі мережі", - йдеться у повідомленні. 

Деталі

Зазначається, що деякі снаряди не розірвалися, але їх ліквідовували рятувальники.

Попередньо відомо, що травми отримали 11 містян. У стані середньої важкості госпіталізували 27-річну жінку та її 9-місячну доньку.

Серед травмованих – 33-річний медик Червоного Хреста. У нього вибухова травма та контузія. Чоловіка госпіталізували.

Декілька херсонців отримали гостру реакцію на стрес. Їх довелося забрати до лікарні. Це два подружжя – чоловік 67 років і дружина 63 років, а також чоловік 56 років і дружина 54 роки. А також дві жінки віком 87 і 62 роки.

На місці медики надали допомогу чоловікам 24 і 34 років.

Під вогонем був і Станіслав. Наслідки удару з «градів» з’ясовуються, зазначає ОВА.

Доповнення

Також протягом суботи противник здійснив 59 обстрілів, випустивши 402 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 18 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; транспортну базу у Херсонському районі; підприємство у Бериславському районі.

Через російську агресію 3 людини дістали поранення.

Нагадаємо

Вночі Херсоні повідомляли про вибухи.

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