Оккупанты разбомбили завод "Изоват" в Житомире: ранен один человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Российские оккупанты во время авиаудара в Житомире разбомбили завод "Изоват", который производит 70% минеральной ваты в Украине. В результате удара ранен один человек. Об этом сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин, пишет УНН.
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“В результате авиаудары разбомбили завод "Изоват", который производит 70% минеральной ваты в Украине. Один человек ранен", - сообщил мэр.
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Рашисти нанесли ракетно-бомбовый удар по Житомиру. Одно из жилых зданий, где жили житомиряне, полностью уничтожено.
7 марта около 20:20 в результате двух авиаударов произошло попадание в нефтебазу в г. Житомир и пгт Черняхов. В Житомире возникло возгорание резервуара вместимостью 10 м. куб. В пгт Черняхов произошло возгорание двух полупустых резервуаров.
Во время тушения пожара на территории нефтебазы трое сотрудника ГСЧС получили ожоги лица и верхних конечностей.