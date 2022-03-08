Оккупанты разбомбили завод "Изоват" в Житомире: ранен один человек

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“В результате авиаудары разбомбили завод "Изоват", который производит 70% минеральной ваты в Украине. Один человек ранен", - сообщил мэр.

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Рашисти нанесли ракетно-бомбовый удар по Житомиру. Одно из жилых зданий, где жили житомиряне, полностью уничтожено.

7 марта около 20:20 в результате двух авиаударов произошло попадание в нефтебазу в г. Житомир и пгт Черняхов. В Житомире возникло возгорание резервуара вместимостью 10 м. куб. В пгт Черняхов произошло возгорание двух полупустых резервуаров.

Во время тушения пожара на территории нефтебазы трое сотрудника ГСЧС получили ожоги лица и верхних конечностей.