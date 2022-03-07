На Житомирщині окупанти завдали авіаударів по двом нафтобазам
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Сьогодні близько 20:20 внаслідок двох авіаударів сталося влучання в нафтобази у місті Житомир та смт Черняхів, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Деталі
Як повідомили у ДСНС, 7 березня близько 20:20 внаслідок двох авіаударів сталося влучання в нафтобази у місті Житомир та смт Черняхів.
У Житомирі виникло загорання резервуару ємністю 10 м. куб. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 20 осіб та 4 одиниці техніки ДСНС.
У смт Черняхів сталося загорання двох напівпорожніх резервуарів (ємність уточнюється). З поруч розташованих приватних житлових будинків проведено евакуацію мешканців. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 24 особи та 5 одиниць техніки ДСНС.