В Житомирской области оккупанты нанесли авиаудары по двум нефтебазам

Детали

Как сообщили в ГСЧС, 7 марта около 20:20 в результате двух авиаударов произошло попадание в нефтебазы в городе Житомир и пгт Черняхов.

В Житомире возникло возгорание резервуара емкостью 10 м. куб. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 20 человек и 4 единицы техники ГСЧС.

В пгт Черняхов произошло возгорание двух полупустых резервуаров (емкость уточняется). Из рядом расположенных частных жилых домов проведена эвакуация жильцов. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 24 человека и 5 единиц техники ГСЧС.