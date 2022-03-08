Ворожий авіаудар по нафтобазі в Житомирі: під час гасіння пожежі 3 рятівників отримали опіки обличчя та рук
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Під час гасіння пожежі на території нафтобази у Житомирі троє співробітника ДСНС отримали опіки обличчя та верхніх кінцівок. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС.
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«Внаслідок авіаудару 7 березня по території нафтобази: у місті Житомир ТОВ «WOG-Ритейл» сталося загорання двох резервуарів ємністю по 1 тис. м3. Підрозділами ДСНС пожежу локалізовано. В ході гасіння 3 співробітника ДСНС отримали опіки обличчя та верхніх кінцівок. До гасіння залучено 42 особи та 10 од. техніки ДСНС», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Окрім того, у смт Черняхів ПП «Нафтотермінал Черняхівська нафтобаза» сталося загорання двох резервуари ємністю по 2 тис. м3. Всього на території нафтобази перебуває 17 резервуарів.
«Підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 32 особи та 8 од. техніки ДСНС», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
7 березня близько 20:20 внаслідок двох авіаударів сталося влучання в нафтобази у м. Житомир та смт Черняхів. У Житомирі виникло загоряння резервуару місткістю 10 м. куб. У смт Черняхів сталося загоряння двох напівпорожніх резервуарів.