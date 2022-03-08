Вражеский авиаудар по нефтебазе в Житомире: во время тушения пожара трое спасателей получили ожоги лица и рук

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"В результате авиаудара 7 марта по территории нефтебазы: в городе Житомир ООО "WOG-Ритейл" произошло возгорание двух резервуаров емкостью по 1 тыс. кубометров. Подразделениями ГСЧС пожар локализован. В ходе тушения 3 сотрудника ГСЧС получили ожоги лица и верхних конечностей. К тушению привлечены 42 человека и 10 ед. техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, в пгт Черняхов ПП "Нефтетерминал Черняховская нефтебаза" произошло возгорание двух резервуаров емкостью по 2 тыс. кубометров. Всего на территории нефтебазы находится 17 резервуаров.

"Подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 32 человека и 8 ед. техники ГСЧС", - отмечается в сообщении.

Дополнение

7 марта около 20:20 в результате двух авиаударов произошло попадание в нефтебазы в г. Житомир и пгт Черняхов. В Житомире возникло возгорание резервуара вместимостью 10 м. куб. В пгт Черняхов произошло возгорание двух полупустых резервуаров.