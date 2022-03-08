Окупанти розбомбили завод "Ізоват" у Житомирі: поранено одну людину
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Російські окупанти під час авіаудару у Житомирі розбомбили завод "Ізоват", який виробляє 70% мінеральної вати в Україні. Внаслідок удару поранено одну людину. Про це повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин, пише УНН.
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“Внаслідок авіаудари розбомбили завод "Ізоват", який виробляє 70% мінеральної вати в Україні. Одну людину поранено”, - повідомив мер.
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Рашисти нанесли ракетно-бомбовий удар по Житомиру. Одна з житлових будівель, де мешкали житомиряни, повністю знищена.
7 березня близько 20:20 внаслідок двох авіаударів сталося влучання в нафтобази у м. Житомир та смт Черняхів. У Житомирі виникло загоряння резервуару місткістю 10 м. куб. У смт Черняхів сталося загоряння двох напівпорожніх резервуарів.
Під час гасіння пожежі на території нафтобази троє співробітника ДСНС отримали опіки обличчя та верхніх кінцівок.