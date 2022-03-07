Оккупанты разбомбили Коростень, Малин и Овруч: есть погибший и травмированные
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Житомирской области в результате бомбардировок российскими оккупантами 6 марта были разрушены Коростень, Малин и Овруч. Известно об одном погибшем и четырех травмированных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.
Детали
В Овруче разрушен жилой микрорайон города. Практически уничтожено до 10 частных домов, повреждены один многоквартирный и одно административное здание. Продолжаются работы по разборке завала подвального помещения одного из домов, где могут находиться люди. Медицинскую помощь оказали двум травмированным, их не госпитализировали.
В Малине оккупанты нанесли авиаудар по центральной площади города. Повреждены административные здания, Свято-Покровская церковь, уничтожены транспортные средства, в помещениях рядом повреждены окна и двери, иссечены стены.
В полицию поступила информация об одном погибшем 1974 года рождения и двух травмированных, которые были доставлены в больницу.
В Коростене также обстреляли ракетами центральную часть города. Повреждены административные здания, окна и стены в домах рядом.
Во всех городах на местах событий работают полицейские. Они помогают местным жителям и документируют последствия авиабомбардировок.
Все материалы добавят к соответствующим уголовным производствам, начатым по фактам военных преступлений.
Напомним
Российские оккупанты целый вечер и ночь били по гражданским объектам Чернигова, в результате чего были разрушены несколько школ и детский сад.