Оккупанты разбомбили Коростень, Малин и Овруч: есть погибший и травмированные

Детали

В Овруче разрушен жилой микрорайон города. Практически уничтожено до 10 частных домов, повреждены один многоквартирный и одно административное здание. Продолжаются работы по разборке завала подвального помещения одного из домов, где могут находиться люди. Медицинскую помощь оказали двум травмированным, их не госпитализировали.

В Малине оккупанты нанесли авиаудар по центральной площади города. Повреждены административные здания, Свято-Покровская церковь, уничтожены транспортные средства, в помещениях рядом повреждены окна и двери, иссечены стены.

В полицию поступила информация об одном погибшем 1974 года рождения и двух травмированных, которые были доставлены в больницу.

В Коростене также обстреляли ракетами центральную часть города. Повреждены административные здания, окна и стены в домах рядом.

Во всех городах на местах событий работают полицейские. Они помогают местным жителям и документируют последствия авиабомбардировок.

Все материалы добавят к соответствующим уголовным производствам, начатым по фактам военных преступлений.

Напомним

Российские оккупанты целый вечер и ночь били по гражданским объектам Чернигова, в результате чего были разрушены несколько школ и детский сад.