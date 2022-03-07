Окупанти цілий вечір та ніч гатили по цивільних об'єктах Чернігова: зруйновано кілька шкіл та дитсадок

Цитата

"Знаходжуся у 19 школі, її вже немає. Ворог цілий вечір та ніч гатив по цивільних об'єктах міста Чернігова. У нас мінус кілька шкіл, мінус садочок. Прилітало також в об'єкти інфраструктури. Сьогодні відновлюють Обленерго і Чернігівгаз, відновлюють та усувають ті пошкодження, які нанесені ворогом", - розповів Чаус.

Доповнення

5 березня українські фахівці протиповітряної оборони на околицях Чернігова збили ще один ворожий штурмовик. Пілота було затримано.



