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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Окупанти цілий вечір та ніч гатили по цивільних об'єктах Чернігова: зруйновано кілька шкіл та дитсадок

Окупанти цілий вечір та ніч гатили по цивільних об'єктах Чернігова: зруйновано кілька шкіл та дитсадок

Київ • УНН

 • 253276 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Російські окупанти цілий вечір та ніч гатили по цивільних об'єктах Чернігова, внаслідок чого було зруйновано кілька шкіл та дитячий садочок. Про це розповів голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус у відеозверненні, пише УНН.

Цитата

"Знаходжуся у 19 школі, її вже немає. Ворог цілий вечір та ніч гатив по цивільних об'єктах міста Чернігова. У нас мінус кілька шкіл, мінус садочок. Прилітало також в об'єкти інфраструктури. Сьогодні відновлюють Обленерго і Чернігівгаз, відновлюють та усувають ті пошкодження, які нанесені ворогом", - розповів Чаус.

Доповнення

5 березня українські фахівці протиповітряної оборони на околицях Чернігова збили ще один ворожий штурмовик. Пілота було затримано.

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