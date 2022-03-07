Оккупанты целый вечер и ночь били по гражданским объектам Чернигова: разрушено несколько школ и детсад
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Российские оккупанты целый вечер и ночь били по гражданским объектам Чернигова, в результате чего было разрушено несколько школ и детский сад. Об этом рассказал председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в видеообращении, пишет УНН.
Цитата
"Нахожусь в 19 школе, ее уже нет. Враг целый вечер и ночь бил по гражданским объектам города Чернигова. У нас минус несколько школ, минус садик. Прилетало также в объекты инфраструктуры. Сегодня восстанавливают облэнерго и Черниговгаз, восстанавливают и устраняют те повреждения, которые нанес враг", - рассказал Чаус.
Дополнение
5 марта украинские специалисты противовоздушной обороны на окраинах Чернигова сбили еще один вражеский штурмовик. Пилот был задержан.