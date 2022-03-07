Оккупанты целый вечер и ночь били по гражданским объектам Чернигова: разрушено несколько школ и детсад

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"Нахожусь в 19 школе, ее уже нет. Враг целый вечер и ночь бил по гражданским объектам города Чернигова. У нас минус несколько школ, минус садик. Прилетало также в объекты инфраструктуры. Сегодня восстанавливают облэнерго и Черниговгаз, восстанавливают и устраняют те повреждения, которые нанес враг", - рассказал Чаус.

Дополнение

5 марта украинские специалисты противовоздушной обороны на окраинах Чернигова сбили еще один вражеский штурмовик. Пилот был задержан.



