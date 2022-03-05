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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 3603 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Українські військові збили ворожий штурмовик під Черніговом, пілота затримали

Українські військові збили ворожий штурмовик під Черніговом, пілота затримали

Київ • УНН

 • 274593 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Українські фахівці протиповітряної оборони на околицях Чернігова збили ще один ворожий штурмовик. Про це інформує оперативне командування “Північ”, пише УНН.

Цитата

“Щойно на околицях Чернігова фахівці ППО збили ще один ворожий штурмовик!” - повідомили у командуванні.

Деталі

Голова Чернігівської ОВА (ОДА) В'ячеслав Чаус оприлюднив фото впійманого пілота.

"Щойно у Чернігові затримано пілота збитого російського літака Су-25. Район Забарівки. Другий пілот загинув. Також сьогодні збито ворожий безпілотник", - йдеться у повідомленні голови ОДА у Telegram.

Доповнення

Окрім того, за даними Генерального штабу Збройних сил, бійці ЗСУ збили ще й російський військовий вертоліт. У Генштабі оприлюднили відповідне відео. Місце, де це сталося, не вказано.

За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати РФ з початку вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять понад 10 тисяч осіб.

Також за даними Генштабу, за неповні 10 діб українські бійці знищили 39 літаків та 40 гелікоптерів.

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