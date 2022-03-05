Українські військові збили ворожий штурмовик під Черніговом, пілота затримали
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Українські фахівці протиповітряної оборони на околицях Чернігова збили ще один ворожий штурмовик. Про це інформує оперативне командування “Північ”, пише УНН.
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“Щойно на околицях Чернігова фахівці ППО збили ще один ворожий штурмовик!” - повідомили у командуванні.
Деталі
Голова Чернігівської ОВА (ОДА) В'ячеслав Чаус оприлюднив фото впійманого пілота.
"Щойно у Чернігові затримано пілота збитого російського літака Су-25. Район Забарівки. Другий пілот загинув. Також сьогодні збито ворожий безпілотник", - йдеться у повідомленні голови ОДА у Telegram.
Доповнення
Окрім того, за даними Генерального штабу Збройних сил, бійці ЗСУ збили ще й російський військовий вертоліт. У Генштабі оприлюднили відповідне відео. Місце, де це сталося, не вказано.
За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати РФ з початку вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять понад 10 тисяч осіб.
Також за даними Генштабу, за неповні 10 діб українські бійці знищили 39 літаків та 40 гелікоптерів.