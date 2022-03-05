Украинские военные сбили вражеский штурмовик под Черниговом, пилота задержали
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Украинские специалисты противовоздушной обороны на окраинах Чернигова сбили еще один вражеский штурмовик. Об этом информирует оперативное командование “Север”, пишет УНН.
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“Только что на окраинах Чернигова специалисты ПВО сбили еще один вражеский штурмовик!" - сообщили в командовании.
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Глава Черниговской ОВА (ОГА) Вячеслав Чаус обнародовал фото пойманного пилота.
"Только что в Чернигове задержан пилот сбитого российского самолета Су-25. Второй пилот погиб. Также сегодня сбит вражеский беспилотник", - говорится в сообщении главы ОГА в Telegram.
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Кроме того, по данным Генерального штаба Вооруженных сил, бойцы ВСУ сбили еще и российский военный вертолет. В Генштабе обнародовали соответствующее видео. Место, где это произошло, не указано.
По данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери РФ с начала вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют свыше 10 тысяч человек.
Также по данным Генштаба, за неполные 10 суток украинские бойцы уничтожили 39 самолетов и 40 вертолетов.