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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Вторгнення в Україну: російські окупанти втратили понад 10 тис. осіб та кілька сотень танків

Вторгнення в Україну: російські окупанти втратили понад 10 тис. осіб та кілька сотень танків

Київ • УНН

 • 281142 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Загальні бойові втрати РФ з початку вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять понад 10 тисяч осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України, пише УНН.

Деталі

Так, за даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 5 березня орієнтовно становлять:

• особового складу - понад 10 тис. осіб,
• танків ‒ 269 од.,
• ББМ ‒ 945 од.,
• артилерійських систем – 105 од.,
• РСЗВ - 50 од.,
• засоби ППО - 19 од.,
• літаків – 39 од. (уточнюється),
• гелікоптерів – 40 од. (уточнюється),
• автомобільної техніки - 409 од.,
• легкі швидкісні катери - 2 од.,
• цистерн з ППМ - 60,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.

Зазначається, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Доповнення

Як повідомив 5 березня міністр оборони України Олексій Резніков, через зниження темпів наступу та спротив українців Росія змінює тактику. Військові ресурси ворога в Україні закінчуються, далі буде логістичний колапс, вказав міністр.

Українські Національні Новини

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