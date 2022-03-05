Вторжение в Украину: российские оккупанты потеряли более 10 тыс. человек и несколько сотен танков

Детали

Так, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 марта ориентировочно составляют:

* личного состава - более 10 тыс. человек,

* танков ‒ 269 ед.,

* ББМ - 945 ед.,

* артиллерийских систем - 105 ед.,

* РСЗО - 50 ед.,

* средства ПВО - 19 ед.,

* самолетов - 39 ед. (уточняется),

* вертолетов - 40 ед. (уточняется),

* автомобильной техники - 409 ед.,

* легкие скоростные катера - 2 ед.,

* цистерн с ППМ - 60,

* БПЛА оперативно-тактического уровня - 3.

Отмечается, что данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Дополнение

Как сообщил 5 марта министр обороны Украины Алексей Резников, из-за снижения темпов наступления и сопротивления украинцев Россия меняет тактику. Военные ресурсы врага в Украине заканчиваются, дальше будет логистический коллапс, указал министр.