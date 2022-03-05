Вторжение в Украину: российские оккупанты потеряли более 10 тыс. человек и несколько сотен танков
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Общие боевые потери РФ с начала вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют более 10 тысяч человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины, пишет УНН.
Детали
Так, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 марта ориентировочно составляют:
* личного состава - более 10 тыс. человек,
* танков ‒ 269 ед.,
* ББМ - 945 ед.,
* артиллерийских систем - 105 ед.,
* РСЗО - 50 ед.,
* средства ПВО - 19 ед.,
* самолетов - 39 ед. (уточняется),
* вертолетов - 40 ед. (уточняется),
* автомобильной техники - 409 ед.,
* легкие скоростные катера - 2 ед.,
* цистерн с ППМ - 60,
* БПЛА оперативно-тактического уровня - 3.
Отмечается, что данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Дополнение
Как сообщил 5 марта министр обороны Украины Алексей Резников, из-за снижения темпов наступления и сопротивления украинцев Россия меняет тактику. Военные ресурсы врага в Украине заканчиваются, дальше будет логистический коллапс, указал министр.