Окупанти розбомбили Коростень, Малин та Овруч: є загиблий та травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У Житомирській області внаслідок бомбардувань російськими окупантами 6 березня зазнали руйнувань Коростень, Малин та Овруч. Відомо про одного загиблого та чотирьох травмованих. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції.
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В Овручі зруйновано житловий мікрорайон міста. Практично знищено до 10 приватних будинків, пошкоджено один багатоквартирний та одну адміністративну будівлю. Тривають роботи із розбирання завалу підвального приміщення однієї з осель, де можуть перебувати люди. Медичну допомогу надали двом травмованим, їх не госпіталізували.
У Малині окупанти завдали авіаудару по центральній площі міста. Пошкоджено адміністративні будівлі, Свято-Покровську церкву, знищено транспортні засоби, у приміщеннях поряд пошкоджено вікна та двері, посічено стіни.
До поліції надійшла інформація про одного загиблого 1974 року народження та двох травмованих, яких було доправлено до лікарні.
У Коростені також обстріляли ракетами центральну частину міста. Пошкоджено адміністративні будівлі, вікна та стіни в оселях поряд.
В усіх містах на місцях подій працюють поліцейські. Вони допомагають місцевим жителям та документують наслідки авіабомбардувань.
Усі матеріали додадуть до відповідних кримінальних проваджень, розпочатих за фактами воєнних злочинів.
Нагадаємо
Російські окупанти цілий вечір та ніч гатили по цивільних об'єктах Чернігова, внаслідок чого було зруйновано кілька шкіл та дитячий садочок.