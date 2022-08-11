В Мариуполе оккупанты провели фейковое задержание бойцов "Азова"

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"Вчера утром в районе рынка на Левобережье был устроен показательный арест "азовцев". Двое мужчин, одетых в военную форму с шевронами полка "Азов", были "арестованы" без стрельбы и суеты. Так, чтобы увидело максимальное количество гражданских. Еще один факт использования украденной оккупантами формы полка "Азов" с базы в Урзуфе (село в Донецкой области – ред.)", – заявил чиновник.

Дополнение

Главарь "днр" денис пушилин утверждает, что первый "трибунал" над военными "Азовами" пройдет в Мариуполе. Российские оккупанты продолжают готовиться к самосуду над украинскими военными.