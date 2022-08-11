У Маріуполі окупанти провели фейкове затримання бійців "Азову"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Російські окупанти хочуть створити ілюзію "успішної" боротьби з українським спротивом у тимчасово захопленому Маріуполі – нещодавно інсценували "затримання" бійців "Азову". Про це у Telegram розповів радник мера міста Петро Андрющенко, інформує УНН.
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"Вчора зранку в районі ринку на Лівобережжі було влаштовано показовий арешт "азовців". Двох чоловіків, одягнених у військову форму із шевронами полку "Азов", було "заарештовано" без стрілянини та метушні. Так, щоб побачила максимальна кількість цивільних. Ще один факт використання вкраденої окупантами форми полку "Азов" з бази в Урзуфі (село в Донецькій області – ред.)", – заявив Андрющенко.
Доповнення
Ватажок "днр" денис пушилін стверджує, що перший "трибунал" над військовими "Азова" відбудеться у Маріуполі. Російські окупанти продовжують готуватися до самосуду над українськими військовими.