Оккупанты в течение суток нанесли четыре ракетных и 44 авиационных удара по Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Российские оккупанты в течение суток нанесли четыре ракетных и 44 авиационных удара по Украине, передает УНН со ссылкой на Генштаб.
Детали
Как сообщили в Генштабе, рф продолжает игнорировать Международное гуманитарное право, наносит удары, осуществляет обстрелы не только по позициям наших войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.
"В течение суток противник нанес 4 ракетных и 44 авиационных удара, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам, пострадали гражданские люди", - говорится в сообщении.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой, добавили в Генштабе.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 183130 человек, 3661 танков и сотен единиц военной техники.