Оккупанты в течение суток нанесли четыре ракетных и 44 авиационных удара по Украине

Детали

Как сообщили в Генштабе, рф продолжает игнорировать Международное гуманитарное право, наносит удары, осуществляет обстрелы не только по позициям наших войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.

"В течение суток противник нанес 4 ракетных и 44 авиационных удара, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам, пострадали гражданские люди", - говорится в сообщении.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой, добавили в Генштабе.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 183130 человек, 3661 танков и сотен единиц военной техники.